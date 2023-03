Conte capeggia gli “esodati del Superbonus”, ma sono un prodotto della sua legge

Oggi è andata in scena a Roma e a Genova una manifestazione di protesta contro l’abolizione del Superbonus (almeno per come lo conoscevamo) da parte degli autoproclamati “Esodati del Superbonus”, ovvero famiglie e imprese rimaste bloccate con i lavori o a rischio fallimento per la difficoltà a cedere il credito d’imposta. Alla testa del corteo, reggendo uno striscione con scritto “Truffati dallo stato”, c’era Giuseppe Conte che – sebbene abbia preso le distanze dagli insulti della piazza al governo Meloni – ha sposato le ragioni dei manifestanti. Sul tema c’è però molta confusione. Perché i cosiddetti “esodati” non sono il prodotto del decreto d’urgenza varato dal governo Meloni, bensì delle esagerazioni e delle distorsioni prodotte dalla norma voluta dallo stesso Conte.

