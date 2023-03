Prendere sul serio il Ponte sullo Stretto

Non c’è tempo da perdere per l’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto. Come per la delega fiscale sono iniziative politiche che hanno qualche senso solo all’inizio di una legislatura. E solo con una maggioranza ben piazzata possono superare lo sbarramento di obiezioni, i lazzi e i frizzi, le battute e il molto di peggio che verrà scagliato contro il ponte già in fase di progettazione. Matteo Salvini, in questo caso, ha avuto la determinazione per portare ieri in Consiglio dei ministri il provvedimento che rimette in piedi progettazione ed esecuzione, con tempi stretti, prime scadenze al 2024 e aggancio con progetti del Pnrr. I nemici saranno più semplici da contrastare dei falsi amici.

