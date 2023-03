Perché il rialzo dei tassi non rischia di fare male all'occupazione

Nonostante lo scivolone in Borsa delle banche innescato dal fallimento di Svb, oggi probabilmente ci sarà l’annunciato ulteriore rialzo dei tassi di interesse di 50 punti base e i mercati prevedono ulteriori aumenti. Dallo scorso anno, la Bce ha alzato i tassi di interesse dal minimo storico di -0,50 per cento al 3 per cento. Nei mesi passati si erano levate mille voci per scongiurare l’aumento dei tassi di interesse con l’argomento (e la speranza) che finito il caro gas sarebbe finita anche l’inflazione. Questa speranza per ora purtroppo non si è attuata. L’inflazione core anche al netto dei beni alimentari e dell’energia continua a essere alta, al 6,4 per cento in febbraio.

