La riforma fiscale di Meloni è condivisibile ma c'è una sfida: quella della crescita

Il disegno di legge atteso giovedi in Consiglio dei ministri può restituire efficienza all'attuale sistema fiscale e stimolare il pil. A patto di avere il coraggio di sostenere nuove imprese che investono in innovazione. Una proposta

La lettura della documentazione che presumibilmente dovrebbe fornire le basi per la discussione del prossimo Consiglio dei ministri consente di confermare la valutazione iniziale (già avanzata su queste colonne il 9 marzo scorso): la proposta di riforma fiscale che l’esecutivo potrebbe accingersi a presentare tocca molti degli aspetti più deboli del nostro attuale sistema fiscale e appare, sotto molti punti di vista, condivisibile e potenzialmente in grado di restituirgli un grado ragionevole di efficienza ed efficacia. Ciò non esclude che un supplemento di riflessione possa essere utile e forse anche necessario per conseguire l’obiettivo.