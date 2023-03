Il problema del lavoro in Italia è che mancano salari alti e lavori di qualità

Concentrarsi esclusivamente sul problema della retribuzione media oscura altri aspetti dell’occupazione. Se non paghiamo di più i lavori della conoscenza e del talento al pari dei nostri paesi vicini non avremo mai una crescita degli stipendi al loro livello

Ci sono almeno tre indizi che fanno una prova che la qualità del lavoro è diventata una variabile sempre più importante: la diffusione dello smart working e il fatto che molti non vogliano tornare indietro, le dimissioni alla ricerca di un lavoro migliore, l’aumento dei contratti a tempo indeterminato che le aziende usano anche come mezzo per trattenere e incentivare i dipendenti.