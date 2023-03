Il boom di Lego: vendite e guadagni non si fermano

Non solo mattoncini colorati: vanno forte anche app per smartphone e videogiochi. Nel 2022 i ricavi della società erano pari a 8,59 miliardi di euro, ora la grande sfida è investire nel metaverso

Questa storia comincia con “c’era una volta”. Beh, parlando di giocattoli è un incipit banale. Ma attenti a chiamarli giocattoli perché i Lego sono molto di più. Con tutto il rispetto per la Barbie, la loro grande avversaria, quei mattoncini di plastica coloratissimi stanno facendo un salto nel futuro, sì, fin dentro il metaverso. Una scelta che premia il gruppo danese: vendite e guadagni non si fermano, l’anno scorso i ricavi sono arrivati a 8,59 miliardi di euro (+17 per cento) e i profitti sfiorano i due miliardi (esattamente 1,85 miliardi +4 per cento). Mattel, la madre americana di Barbie e Ken, è lontana di almeno tre miliardi con utili di appena 383 milioni di dollari, in caduta rispetto all’anno prima. E’ rimasta indietro anche la Hasbro, quella del Monopoli e delle pistole Nerf.