Il boom di Lego è una lezione per il capitalismo futuro

Piccoli architetti in erba. Ma anche adulti che, favoriti dalla stagione dello smart working, hanno approfittato dei soggiorni obbligati tra le mura domestiche per riscoprire le gioie del gioco. Non è facile l’identikit delle migliaia di appassionati che, sotto i cieli della pandemia, hanno tirato su, mattoncino dopo mattoncino, nel salotto di casa il Colosseo, riprodotto da Lego in 9.036 pezzi. Ma sono loro, grandi o piccini, maschietti o bambine i protagonisti di una delle più formidabili storie di successo del mercato globale, una delle poche in cui si integrano commercio elettronico e negozi in centro, esperienza digitale e divertimento manuale. E, tanto per non farsi mancare niente, coscienza ecologica e tecnologia quella che, entro il 2030, farà sì che tutti i vecchi mattoncini saranno rimpiazzati da pezzi prodotti esclusivamente da bottiglie di plastica riciclate.

