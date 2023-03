L'embargo Ue funziona: giù l'export della Russia

Le esportazioni dei prodotti petroliferi sono calate del 21 per cento sull'anno; le entrate sono ai minimi da maggio 2022. Adesso per il governo russo la sfida è con le proprie compagnie

L’embargo dell’Unione europea sui prodotti petroliferi russi è in vigore da appena un mese, ma ha assestato un colpo all’export di Mosca. Secondo le analisi di S&P Global a febbraio le esportazioni di prodotti sono calate del 21 per cento su base annua e del 24 per cento rispetto alla media pre-bellica, con entrate ai minimi da maggio 2022 poiché i nuovi acquirenti in Africa non assorbono l’offerta che fino a gennaio aveva come mercato di sbocco i paesi europei.