Un anno di Costituzione “ambientalista”, il bilancio è deludente

Le modifiche che furono introdotte nella Carte per la “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi" non sono scritti bene, soprattutto quando trattano della tutela del paesaggio. A tal punto che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono diventati nemici dell'ambiente

Un anno fa una riforma costituzionale introduceva nella Carta fondamentale un nuovo comma in aggiunta all’articolo 9, che fa parte dei princìpi fondamentali della Repubblica. Vale la pena citarlo: la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Al comma precedente dello stesso articolo, ricordiamolo, la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Anche l’articolo 41, nella parte della cosiddetta Costituzione economica, è stato modificato e sottolinea come l’iniziativa privata non possa svolgersi in contrasto con l’ambiente.