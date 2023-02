La svolta dei Rothschild

Nessuno in epoca moderna è stato più ricco di loro, nemmeno i “robber barons”, i magnati americani del petrolio, dell’acciaio, della moneta. Lo storico scozzese Niall Ferguson deve parte della propria fama a una ricerca d’archivio autorizzata finalmente dalla famiglia Rothschild; alla fine del volumone di 1.300 pagine pubblicato nel 1998, ha azzardato un confronto tra il patrimonio di Nathan Rothschild nel 1915, al culmine della sua fortuna e al tramonto della sua vita, e Bill Gates. Sia ai valori di allora, sia in rapporto al prodotto lordo mondiale, a quello dell’impero britannico ottocentesco o americano contemporaneo, il paragone è sempre a favore di Natty, come era chiamato l’esponente della freccia inglese, una delle cinque che campeggiano sul blasone della famiglia. Negli ultimi vent’anni l’aristocrazia del capitale è cambiata di nuovo, oggi è più difficile adattare le stime di Ferguson a Jeff Bezos o Elon Musk. Anche la rivista americana Forbes può pubblicare solo valutazioni approssimative; nell’epoca in cui comanda la finanza tutto è mobile fino all’eccesso, spesso evanescente. E proprio per sfuggire alle onde di questo oceano senza confini, i Rothschild hanno deciso di lasciare la borsa, la loro banca diventerà “privata” come si dice nel mondo anglosassone. Tutto in famiglia, sempre e solo in famiglia rispettando i voleri del fondatore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE