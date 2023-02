I Rothschild lasciano la Borsa dopo due secoli. Ma non sono i soli

La famiglia Rothschild, la più famosa delle dinastie bancarie europee, che per oltre due secoli ha esercitato una grande influenza sulla storia economica e, indirettamente, politica dell’Europa dice addio alla Borsa di Parigi dopo 185 anni. “Nessuna delle attività del gruppo – recita la nota che ieri ha dato l’annuncio – ha bisogno di accedere a capitali dai mercati azionari pubblici”. E ancora: “Ciascuna delle attività viene valutata meglio sulla base della loro performance a lungo termine piuttosto che guadagni a breve termine. Ciò rende la proprietà privata del gruppo più appropriata di una quotazione pubblica”. In parole povere, i Rothschild non hanno più bisogno della Borsa per drenare la liquidità necessaria alla loro storica banca, la Rotschild&Co, in cui ha lavorato anche Emmanuel Macron prima di diventare presidente della repubblica francese.

