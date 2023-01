L'indice Pmi dell'Eurozona continua a salire, la recessione è più lontana

Si moltiplicano i segnali che l’Eurozona potrebbe sfuggire alla temuta recessione. Dopo il miglioramento dei dati macro emersi dall’ultimo bollettino della Bce, arrivano le stime flash di S&P relative agli indici Pmi europei di gennaio, che mostrano valori sopra le attese offrendo la prova che l’ottimismo sul miglioramento dell’economia non è campato in aria. L’indice più importante, il Pmi manifatturiero, è in crescita a 48,8 da 47,8 di dicembre, mentre per il settore servizi l’indicatore dovrebbe attestarsi a 50,7 da 49,8 del mese scorso.

