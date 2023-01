Quanto costa la via stretta della Bce

“Alla Bce valutiamo tutti gli elementi che compongono l’inflazione ma da qualunque parte la si guardi resta troppo elevata”. Queste che avete appena letto sono le parole di Christine Lagarde con cui, la presidente della Bce, ha tagliato ogni attesa di ripensamento sulla politica monetaria con tendenza restrittiva. Non c’è più neanche da aspettarsi che la componente energetica, da cui era scaturita l’impennata dei prezzi europei, venga considerata separatamente o almeno tarata in modo diverso, anche in ragione delle previsioni sulle quotazioni in ribasso per gas e petrolio, i cui prezzi sono comunque anche ora minori delle attese. Niente da fare, invece. Mentre la Bce parla genericamente di recessione forse evitata per lasciare spazio a una modesta e molto transitoria contrazione dell’economia europea. Questa condizione viene letta dalla Banca centrale come un altro segnale di via libera per le sue scelte sui tassi.

