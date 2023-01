La Germania cresce più del previsto: +1,9 per cento

Nonostante la guerra in Ucraina e la crisi energetica, i dati del Pil vanno oltre le previsioni. Addirittura c'è la possibilità che il paese possa evitare la recessione tecnica

Secondo l’agenzia statistica tedesca, nel 2022 il pil della Germania è crescito dell’1,9 per cento. Nonostante la guerra in Ucraina e la crisi energetica, l’economia tedesca ha continuato a riprendersi nel terzo anno della pandemia di coronavirus andando oltre le previsioni. Secondo i nuovi dati, il rallentamento dei mesi invernali dovrebbe essere meno lungo e intenso del previsto, con la possibilità che la Germania possa anche evitare la recessione tecnica in inverno che invece era data quasi per scontata.

Anche nel 2023 la Berlino dovrebbe registrare una crescita leggermente positiva, in linea con le previsioni al rialzo per tutta l’Eurozona. I razionamenti energetici e gli stop alla produzione sono una lontana paura. L’economia europea e quella tedesca, la più esposta per la dipendenza della sua grande manifattura dal gas russo, hanno dimostrato una grande capacità di adattamento allo choc energetico.