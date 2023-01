Don't be so “Sad”. Quanti danni fa la bulimia di sussidi energetici

Misure così generose, circa 60 miliardi di euro in un anno e mezzo, costituiscono una zavorra non solo e non tanto per il bilancio pubblico, ma soprattutto per la politica fiscale del governo, che prorogandole si priva di ogni spazio di manovra

La decisione del governo di non prorogare gli sconti sulle accise ha causato un testacoda. Da un lato, i partiti di maggioranza che in campagna elettorale promettevano di tagliare la fiscalità sui carburanti fanno carta straccia degli impegni presi e, di fatto, aumentano le tasse. Dall’altro, le opposizioni che non perdono occasione per invocare l’abolizione dei “sussidi ambientalmente dannosi”, oggi attaccano Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti per una scelta fiscalmente responsabile e ambientalmente sensata. Premessa: le accise italiane sono tra le più alte in Europa. Sulla benzina ci battono solo i Paesi Bassi, mentre sul gasolio siamo i primi.