Gli investimenti in nuove infrastrutture sul gas sono incompatibili con i target Ue

In base ai piani elaborati dall’Unione Europea e fatti propri dai governi europei la domanda di metano dovrebbe crollare entro il 2030 di circa il 60 per cento. E se la domanda crolla gli strumenti messi in campo rischiano di rimanere inutilizzati mentre gli impegni contrattuali diventano difficili da rispettare

Vi è un generale consenso che l’Italia abbisogni di realizzare con urgenza e in tempi brevi nuove e importanti infrastrutture di gas naturale: si tratti di rigassificatori, si sostiene sino a sei; di gasdotti dall’estero, resuscitando addirittura il famoso Galsi dall’Algeria alla Sardegna; di connessioni interne per superare le strozzature tra Sud e Nord. A queste infrastrutture deve aggiungersi la necessità di concludere nuovi contratti di importazione di metano di lungo termine per sostituire i molti in scadenza e cancellare quelli dalla Russia.