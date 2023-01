L'anno del carbone: esplode il consumo globale del combustibile più sporco

Quando si parla di “fine dell’era del petrolio” prima o poi si trova sempre qualcuno che aggiunge “in effetti il petrolio ha i secoli contati”. Il petrolio ha recentemente sfondato il consumo di 100 milioni di barili al giorno (ogni barile è pari a 160 litri circa) e se non è salito oltre è a causa delle limitazioni nella produzione imposta da dall’Opec e della scarsa crescita cinese, dovuta al lockdown. Ma c’è un altro combustibile di cui si parla poco se non per esecrarlo, il più sporco di tutti, il maledetto, ma anche quello il cui successo dura ininterrottamente dalla rivoluzione industriale. Tre secoli. Parliamo del carbone, che ha conosciuto quest’anno una spiccata crescita anche in questa parte del mondo, visto come alternativa meno costosa rispetto al gas.

