Il sud nel rapporto Svimez: miliardi in arrivo e difficoltà a spenderli

Un 2023 di recessione al Mezzogiorno, stessa dinamica si prevede per il 2024. Per i prossimi anni, tra Pnrr e fondi europei di coesione, sono destinate al sud risorse senza precedenti: 250 miliardi di euro

Il rapporto Svimez è, come ogni anno, un’importante occasione per analizzare l’economia del Mezzogiorno. Il trend è sempre lo stesso, con il nord che fa meglio del sud quando le cose vanno bene e il sud che fa peggio del nord quando le cose vanno male. Non ha fatto eccezione il biennio post Covid con la ripresa che ha interessato tutto il paese, ma in maniera più intensa il settentrione rispetto al meridione. Che a sua volta, dopo lo choc energetico, secondo le stime dello Svimez vedrà un 2023 di recessione (-0,4 per cento) rispetto a un dato positivo dell’Italia (+0,5) trainato dal centro-nord (+0,8). Stessa dinamica si prevede per il 2024, quando il Mezzogiorno crescerà a un tasso che è la metà di quello nazionale.