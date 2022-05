Oltre la lagna. Il Pnrr e quella sfida dell'efficienza che serve al sud

Per aiutare il mezzogiorno servono risorse e personale che faccia decollare i progetti europei. Appunti per correggere la rotta e non tradire i patti con l'Ue

Le audizioni svolte e la documentazione sullo stato di attuazione del Piano ci restituiscono, purtroppo, un quadro allarmante che ci chiama all’urgenza di un check non più rinviabile. E' più che reale, infatti, il rischio di una mancata attuazione del vincolo di allocazione territoriale al Mezzogiorno del 40% delle risorse. Un rischio che stride con l’ottimismo documentato nella “Prima relazione istruttoria” che, addirittura, supera l’avverbio “almeno” ostentando un 40,8%. La storia del pollo statistico di Trilussa, a tale riguardo, è sicuramente utile a chiarire la questione. La percentuale del 40,8 per cento è la media data dalle percentuali di quote a favore del Mezzogiorno di tutti i Ministeri. Infatti, prendendo ogni singolo Ministero emergono quote, in alcuni casi, imbarazzanti.