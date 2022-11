La Lukoil di Priolo e tutti gli altri principati di Russia in Italia

Si sta disgregando in questi giorni il principato di Priolo, il più consistente impegno industriale in Sicilia e uno dei maggiori in Italia, assunto dal Cremlino e dai suoi amici. Sembra inappropriato chiamarlo principato? E come allora, dominio, protettorato, forse oblast? Adesso è finita o meglio siamo all’inizio di una fine che potrà essere lunga, complicata, dolorosa. La Lukoil con l’Isab, il suo grande impianto di raffinazione, è il perno dell’intero polo petrolchimico siciliano, ma i russi, incappati nelle sanzioni, dovranno mollare. Non è chiaro come, quando, chi li sostituirà, mentre monta l’onda nazionalizzatrice che spinge affinché il governo prenda in mano la guida. Si era fatto avanti un fondo d’investimenti che non piace, perché americano, né ai russi né ai sindacati e ai poteri locali siciliani impegnati a battere la grancassa dello stato azionista. Tirano in ballo l’Eni anche se non è interessata. Il Tesoro è già sotto stress: possiede direttamente due terzi del Monte dei Paschi e avrà un ruolo rilevante in Ita Airways; Invitalia deve diventare socio principale dell’Ilva; la Cassa depositi e prestiti prenderà in carico Tim e la rete internet. La fantasia della finanza e la volontà della politica si daranno da fare. Comunque finisca, va spezzato il cappio stretto al collo dell’Italia. L’impero del gas aveva trasformato il Bel Paese in una colonia e dalle steppe sono scesi a frotte principi, boiardi, governatori, oligarchi: hanno portato truppe, ma soprattutto le hanno trovate in loco; hanno speso rubli, ma per lo più hanno incassato vagonate di euro.

