Il mistero delle coperture della legge di Bilancio

Pronti? Mica tanto. La legge di Bilancio di quest’anno è più complicata del solito per motivi che non dipendono dal governo. Il primo problema è la crisi energetica, che si sta trasformando in recessione, riducendo molto lo spazio fiscale che servirebbe ad affrontare l’emergenza. Il secondo sono i tempi, eccessivamente ristretti a causa della elezioni anticipate in autunno, con la certezza che il Parlamento non abbia un tempo adeguato per esaminarla ma anche con il rischio concreto che il paese finisca in esercizio provvisorio per l’incomprimibilità dei tempi tecnici per la doppia approvazione alla Camera e al Senato. Su questo, dicevamo, il governo Meloni non ha responsabilità. Si tratta di una situazione data. A questi problemi, però, si aggiunge la poca trasparenza della manovra. Come ha infatti denunciato l’on. Luigi Marattin, se sono chiari i provvedimenti di maggiore spesa o minori tasse esposti dalla premier e dal ministro dell’Economia Giorgetti, c’è molta nebbia sulle coperture (a parte i 21 miliardi di deficit aggiuntivo per le misure contro il caro energia). Nel Documento programmatico di bilancio (Dpb), infatti, non c’è alcun dettaglio.

