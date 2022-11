Il Mose ha fatto aumentare il valore degli immobili di Venezia del 4,5%. Alla faccia di Cacciari

Venezia. Il giorno dopo una marea di oltre 170 centimetri normalmente a Venezia è il momento della conta dei danni alle abitazioni e alle attività commerciali. Nel novembre 2019, quando l’intera città finì sotto acqua, si parlò di circa 150 milioni di euro. Ieri i veneziani, da consumati commercianti, hanno invece potuto iniziare a chiedersi quanto possono valere quelle 78 paratoie gialle del MOSE e come poterle valorizzare non solo in termini di protezione dalle acque alte eccezionali. E in loro soccorso è appena arrivato uno studio dal titolo “Do house prices reflect climate change adaptation? Evidence from the city on the water”, pubblicato nella collana “Questioni di Economia e finanza” della Banca d’Italia, sull’impatto delle politiche pubbliche di adattamento al cambiamento climatico sui prezzi delle case.

