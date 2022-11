Si alza il Mose, Venezia ringrazia. Sventata acqua alta eccezionale

(Venezia). Dire all’asciutto è un parolone. Ma è tutta acqua che arriva dal cielo, dopo un giorno di pioggia battente. Il mare invece non passa: il Mose entra in funzione e protegge Venezia con successo. Botteghe e abitazioni integre. Suolo pubblico agibile fino al 99 per cento: soltanto la parte più bassa di Piazza San Marco è lievemente allagata, ma le nuove barriere in vetro salvano anche la basilica. A tre anni dal disastro, ecco il miracolo.

