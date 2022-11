Mes, passato e futuro. Perché la ratifica è nell'interesse dell'Italia

L’Europa è in una nuova epoca e per il nostro paese non ratificare il trattato sarebbe autolesionista

In questi giorni, anche su questo giornale, è risorto dal passato un dibattito sulla ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) da parte del Parlamento italiano, unico tra i paesi europei a non averlo ancora fatto. Un dibattito che ritengo appartenente al passato perché nella sostanza riguarda un mondo che non c’è più. Conviene ricordare in sintesi la storia. Il Mes è stato istituito mediante un trattato intergovernativo, al di fuori del quadro giuridico della Ue, nel 2012, per soccorrere i paesi in difficoltà temporanea a finanziarsi sul mercato. La decisione sulla sua istituzione era stata presa nel 2010 nel pieno della crisi dei debiti sovrani innescata dalla Grecia e fu ratificata dal Parlamento italiano nel 2012.