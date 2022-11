L'interesse dell'Italia in Europa resterà isolato anche con Meloni

Giorgia Meloni vuole avere una voce “più forte” in Europa, ma il guaio (suo e dell’Italia) è che non sono in molti disposti a starla a sentire, come si è capito dall’andamento dei suoi primi colloqui. D’altra parte anche Mario Draghi aveva insistito sull’esigenza di una risposta comune alla crisi energetica, e non aveva cavato un ragno dal buco. Il fatto è che spostare nel Mediterraneo il punto di approdo principale delle risorse energetiche è un progetto che, al di là dei tempi di realizzazione non immediati, comporta uno spostamento dei pesi e degli equilibri geopolitici che non convince l’Europa al di là delle Alpi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE