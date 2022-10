Il messaggio di Cna al governo: raffreddare le bollette e accelerare gli investimenti

I venti della recessione soffiano sull’economia mondiale con l’acuirsi della crisi energetica e la spirale inflazionistica. I principali previsori internazionali hanno drasticamente tagliato le stime sul 2023 dalle quali emerge una fotografia a tinte decisamente plumbee sulla congiuntura a qualsiasi latitudine. La Cina sperimenterà la minor crescita da 40 anni, gli Stati Uniti sono già in piena decelerazione e viaggiano a un ritmo pari a un terzo dell’area euro e nel 2023 non andranno oltre lo 0,5 per cento secondo le previsioni di Ocse e Fmi che hanno sforbiciato anche le prospettive sull’Eurozona, passando dall’1,2-1,4 a un misero 0,3 per cento per l’anno prossimo. I paesi più dipendenti dal gas mostrano i numeri peggiori, in particolare la Germania che accuserà una contrazione del pil (-0,7 per cento per l’Ocse e -0,3 per il Fmi). Per il nostro paese il Fondo monetario stima una lieve recessione dello 0,2 per cento mentre le previsioni dell’Ocse (+0,4) sono in linea con quelle della Nadef (+0,6).

