Bruxelles deve decidersi, sul gas

Ci sarebbero buone ragioni tecniche, per sostenere la proposta italiana sul price cap: quella che anche ieri, Roberto Cingolani ha sostenuto davanti ai suoi colleghi europei, ottenendo infine – e non era un risultato scontato, viste le premesse – la stesura di una nuova lettera, sottoscritta stavolta da tutti i ministri dell’Energia degli stati membri, per chiedere alla Commissione europea una riforma del mercato del gas europeo. E ci sono buone ragioni, poi, anche per ritenere che la via più opportuna sia invece un’altra, e cioè quella del Sure energetico. E forse non è un caso, del resto, che Mario Draghi s’è tenuto finora a metà, pronto a rilanciare sia il piano del suo ministro Cingolani, sia l’ipotesi caldeggiata dal commissario europeo Gentiloni. Perché in effetti l’unica opzione che non avrebbe alcuna ragione sarebbe il protrarsi dell’attendismo, e forse l’inconcludenza, dell’Ue.

