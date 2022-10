Il rigassificatore di Piombino verso l'ok. Giani: “L'opera ha le condizioni per essere approvata”

Il finale è ancora tutto da scrivere, ma se dal vertice che si terrà oggi a Palazzo Chigi uscisse un parere favorevole alla realizzazione del rigassificatore di Piombino la strada verso l’autorizzazione sarebbe in discesa. “Questo passaggio è molto importante perché formalizza in un unico parere la posizione di circa il 50 per cento degli enti che partecipano alla conferenza dei servizi”, spiega al Foglio Eugenio Giani, presidente della regione Toscana e commissario straordinario dell’opera. In pratica, oggi sono chiamati ad esprimersi tutti gli organi centrali come l’Ispra, l’Istituto superiore di sanità e le direzioni generali dei vari ministeri. Il loro parere si affiancherà a quello degli enti locali che si riuniranno per l’ultima volta il 21 ottobre. A quel punto ci sarà una settimana di tempo prima che scadano i termini fissati per legge: la data da cerchiare in rosso è il 27 ottobre, entro quel giorno il commissario dovrà prendere una decisione sul progetto.

