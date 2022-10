L'europeismo di Meloni alla prova del Pnrr

L’Ue parte decisamente con le buone nel rapporto con l’Italia uscita dal voto del 25 settembre. Paolo Gentiloni ieri ha parlato dell’inverno difficile che attende l’economia europea e del rischio alto di recessione. Una condizione che riguarda tutti, come tutti sono impegnati nella realizzazione del Pnrr. Il commissario italiano rispetta, non solo a parole, il governo nascente in Italia e dà una prova notevole della neutralità interventista della Commissione, indica riforme e metodi per realizzarle, ma non pone condizioni punitive né si perde in formule ambigue, come quella vigilanza evocata giorni fa da una ministra francese e rintuzzata anche dal Quirinale.

