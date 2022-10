Cosa non torna nella storia degli hotel “chiusi per una bolletta da 500 mila euro”

"Bolletta da mezzo milione di euro, chiude storica catena alberghiera pugliese". E’ probabilmente la notizia più letta degli ultimi giorni. E’ stata rilanciata in massa dai principali organi di informazione ed è rimbalzata sulle bacheche social di milioni di persone. Nessuno è riuscito a sfuggire all’annuncio fatto da Attilio Caputo, direttore generale di Caroli Hotels, gruppo con cinque alberghi sparsi per il Salento e la Puglia, 1.100 posti letto e 275 dipendenti: “Chiudiamo gli hotel a causa degli alti costi dell’energia elettrica, dopo quasi sessanta anni di attività ininterrotta”. A far scattare la clamorosa decisione sarebbe stata una bolletta dell’energia elettrica da 500 mila euro relativa ai mesi di luglio e agosto, in aumento del 500 per cento rispetto ai 100 mila euro spesi nello stesso periodo lo scorso anno.

