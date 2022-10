L'Inghilterra come Grecia e Italia di dieci anni fa? Non è più fanta-economia. Dio salvi la sterlina

Complottisti di tutto il mondo calmatevi. Il crollo della valuta britannica questa volta non ha nulla a che fare con George Soros presidente ad honorem del Cpgm (che sta per complesso pluto-giudaico-massonico) e nemico numero uno del suo connazionale Viktor Mihály Orbán. Anche se in questo mese si celebra il trentesimo anniversario dell’attacco concentrico alla lira sterlina e alla lira italiana (il 16 settembre 1992 venne battezzato “mercoledì nero”), la storia non si ripete. Troppe cose sono cambiate, compresa l’età di Soros che ha raggiunto i 92 anni. Tutte tranne una: allora come oggi l’onda lunga parte da Mosca. Ebbene sì, geopolitica e geo-economia come sempre s’incrociano.

