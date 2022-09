Dove porta il populismo fiscale. La lezione inglese per Meloni

“Se un governo vara una manovra fiscale espansiva senza copertura e tagliando le tasse ai ricchi, deve aspettarsi una reazione molto negativa dei mercati, com’è successo nel Regno Unito. E questo vale anche per un paese che ha un indebitamento contenuto perché quello che guardano gli investitori non è quanto aumenta il debito ma la direzione che prende”. Andrea Ferrero, economista dell’Università di Oxford, commenta il pasticcio inglese combinato dal neo primo ministro conservatore Liz Truss insieme con il cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng costato, finora, 65 miliardi di sterline alla Bank of England (BoE). “Non sono molto sorpreso – prosegue – considerata la scarsa preoccupazione tecnica di questo governo, che vorrebbe apparire di destra liberista ma in realtà incarna una destra populista o forse cerca di essere entrambe le cose. Il risultato non cambia perché rischia di arrecare gravi danni al paese”.

