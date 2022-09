Su Mps c'è la prima retromarcia di Meloni

Profondo rosso a Piazza Affari per Montepaschi mentre si avvicina l’aumento di capitale da 2,5 miliardi. Tra lunedì e martedì, la banca avrebbe perso oltre il 50 per cento del suo valore se Borsa Italiana non fosse intervenuta per sospendere il titolo e poi limitarne gli scambi in modo da frenare la speculazione. Tanto è bastato per spingere il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, a intervenire con un netto cambio di rotta rispetto alla posizione espressa in campagna elettorale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE