Perché è crollata la sterlina

Ci si attendeva qualche tensione sui mercati dopo la vittoria del centrodestra in Italia, e invece lo scossone è avvenuto in Regno Unito. C’è stato un aumento dello spread dei Btp, ma più elevato è stato quello dei decennali britannici. E, soprattutto, la sterlina è crollata ai minimi storici, a quota 1,035 contro il dollaro, ampliando il calo che si era già registrato venerdì. La Bank of England e il Tesoro hanno cercato di stabilizzare la valuta promettendo un aumento dei tassi d’interesse per contrastare l’inflazione e la stabilità delle finanze pubbliche. Ma il tentativo coordinato tra autorità monetaria e fiscale di rassicurare i mercati non ha funzionato, dato che le vendite dei titoli di stato sono proseguite. A scatenare le tensioni sulla sterlina è stata, la scorsa settimana, l’annuncio della strategia economica del nuovo premier Liz Truss. In particolare il piano del cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng di un taglio delle tasse da 45 miliardi di sterline (50 miliardi di euro) finanziati in deficit, in aggiunta a un sostanzioso pacchetto di aiuti contro il caro bollette.

