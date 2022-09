Le infrastrutture cruciali che servono a diventare indipendenti dal gas russo

Dal sabotaggio dei due gasdotti paralleli Nord Stream 1 e 2, di cui si vanno accertando cause ed entità, nonostante non vi fluisse gas (blocco delle forniture da parte della Russia dal 31 agosto per il primo, sospensione dell’esercizio per il secondo) dovremmo trarre alcune lezioni. Primo: la crescente vulnerabilità delle infrastrutture energetiche, specie ma non solo di quelle elettriche (anche a causa delle crescente penetrazione delle intermittenti rinnovabili), tale da minacciare il normale funzionamento dei sistemi economici e la sicurezza energetica di ogni paese. I sistemi elettrici sono divenuti sempre più fragili, nonostante l’esigenza di accrescerne la qualità del servizio, con blackout a livello mondiale che hanno interessato negli ultimi venti anni oltre 2 miliardi di persone.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE