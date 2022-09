Gli italiani tornano agli eventi, la variabile-prezzo non è più decisiva

La Formula 1 a Monza con 150mila presenza, il Festival del Cinema a Venezia e quello della letteratura a Mantova, e poi Fiera dell’industria orafa in Veneto. Cultura, sport, business ci raccontano uno scorcio di Italia che non vuole rinunciare a partecipare e a vivere

Assodato che nel lungo periodo, ma forse anche nel medio, saremo tutti morti, nel breve siamo maledettamente vivi. Per gli italiani questo singolare settembre 2022 non è il mese che porta alle elezioni politiche e alla resa dei conti destra-sinistra bensì è il mese della partecipazione e della mobilità. Da cronisti mettiamo in fila solo la fenomenologia che ci offre la cronaca spicciola di questi ultimi giorni. Cominciamo da Mantova e dal suo festival letterario: l’edizione che si è appena conclusa nella città dei Gonzaga ha frantumato i record delle precedenti manifestazioni con 56 mila presenze di cui 42 mila spettatori agli eventi a pagamento.