Che effetti produrranno gli aumenti dell'energia? Una confessione: bolletta gialla la trionferà

A Firenze mi hanno messo in vetrina, per espormi al ludibrio dei passanti; la gogna come ai tempi di Savonarola. All’Aquila volevano infilarmi sulle corna di una mucca da portare a Papa Francesco in visita il 28 agosto, poi per fortuna ci hanno ripensato, ma promettono di riproporre la bufala in bolletta in una prossima occasione. A Ragusa sono stata caricata sui trattori. A Cuneo ci hanno chiuse tutte in scatoloni che hanno lasciato davanti alla prefettura. E le avete viste in tv quelle scalmanate che agitano le mie sorelle come fossero bandiere di guerra? Sì, perché i nuovi gilet gialli all’italiana hanno una bolletta nel taschino. Lo avrete capito, io sono la stessa che in autunno sul Foglio del sabato aveva raccontato le sue vicissitudini. Oggi quelle pene sembrano carezze, e ancora una volta sono costretta a difendere me e tutte le altre che si trovano nelle stesse condizioni. Mese dopo mese gli aumenti del gas sono rimbalzati sui costi finali del riscaldamento e dell’elettricità.

