Il piano di Cingolani sul risparmio di gas rassicura sui volumi, ma non sui prezzi

Tagliare i consumi di almeno 3 miliardi di metri cubi grazie alla riduzione della temperatura dei termosifoni in case e uffici dal primo ottobre potrebbe non bastare. Intanto la domanda inizia ad accusare i colpi dei rincari

Per prepararsi a un inverno con possibili ulteriori tagli di gas da parte della Russia, il governo ha messo a punto un piano per risparmiare sui consumi. Secondo il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che lo ha presentato ieri in Consiglio dei ministri, è ancora possibile evitare razionamenti a carico dell’industria se si riduce di un’ora l’uso dei riscaldamenti e si abbassano le temperature di un grado. In case e uffici, pubblici e privati, dal primo ottobre si dovrà mantenere dunque una temperatura massima di 19 gradi e adottare comportamenti in grado di ridurre il consumo di energia.