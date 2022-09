Putin ricatta l'Europa col gas e Gazprom torna a staccare dividendi. Dopo l'inverno cambia tutto

Ieri la Russia ha di nuovo interrotto le forniture di gas all’Europa del Nord Stream, dando seguito all’annuncio di una chiusura per manutenzione di tre giorni di un gasdotto che stava funzionando al 20 per cento del potenziale. Nelle stesse ore le quotazioni sulla borsa di Mosca di Gazprom sono aumentate del 30 per cento alla notizia del pagamento di acconti sui dividendi record del primo semestre del 2022. Non era mai successo che il colosso statale russo pagasse un acconto a sei mesi, la crescita in borsa ha riassorbito il crollo (sempre del 30 per cento) di due mesi fa dopo la notizia, opposta, che non sarebbero stati pagati i dividendi del 2021.

