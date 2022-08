Un taglio al taglio delle accise

Il taglio di 25 centesimi delle accise su benzina e gasolio che era stato esteso a luglio scade il 20 settembre e il governo sembra pronto a valutare un’ulteriore proroga. Ma siamo sicuri che sia debito buono? La riduzione del prelievo fiscale sui carburanti per autotrazione costa all’incirca un miliardo di euro al mese. A sei mesi dall’introduzione di questa misura straordinaria e temporanea, forse è opportuno chiedersi se i benefici per gli automobilisti siano superiori ai costi per l’erario. La scelta di intervenire era discutibile fin da subito: per quanto consistenti, i rincari di benzina e gasolio non sono confrontabili con quelli della luce e del gas, del tutto senza precedenti. Inoltre, quando il taglio venne disposto per la prima volta – a marzo – le quotazioni del brent sfioravano i 130 dollari, mentre oggi sembrano ripiegare al di sotto dei 100 dollari, seppure questa riduzione sia parzialmente compensata dall’apprezzamento del dollaro.

