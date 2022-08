Le grandi scorte europee di gas non escludono un inverno di razionamenti

Gli stoccaggi pieni sono una condizione necessaria ma non sufficiente per evitare la riduzione dei consumi. “Se dovesse venire meno tutto l'apporto di gas russo, in alcuni giorni di picco dovremo necessariamente tagliare la domanda”, dice Davide Tabarelli di Nomisma Energia

Se l’invasione dell’Ucraina ha ridimensionato il mito dell’efficienza delle forze armate russe, la guerra energetica contro l’Europa sta dimostrando che al Cremlino conoscono bene i mercati dell’energia e sanno come militarizzare i propri flussi di gas naturale. L’attività di diversificazione dei fornitori condotta con successo dall’Italia e dagli altri paesi europei non risolverà nel breve periodo i problemi che stanno facendo tremare l'Unione europea, dove i prezzi dell’energia sono fuori controllo e la carenza di gas comincia a causare riduzioni dei consumi come in Germania.