Berlino va verso l'inverno con tre spettri economici ad attenderlo

Tutti gli occhi guardano alla guerra in Ucraina, all’emergenza energetica e all’inflazione. Ma i singhiozzi per la crescita in Germania arrivano dalla fine del 2019. Governo e cittadini dovranno prepararsi ai cambiamenti

Berlino. Nel secondo trimestre dell’anno l’economia tedesca è andata un po’ meglio del previsto. Lo ha certificato l’istituto federale di statistica (Destatis) spiegando che il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,1 per cento fra aprile e giugno del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. La previsione era per un pil piatto. Ad aiutare la crescita sono state sia la domanda interna, su dello 0,8 per cento grazie alla ripresa nel turismo e nella ristorazione, sia la spesa dello stato in aumento del 2,3. E così, ha scritto ancora Destatis, il paese è tornato “al livello pre crisi del quarto trimestre del 2019”.