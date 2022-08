Tutti i nodi irrisolti di un price cap sul gas

Gli unici paesi che hanno introdotto un tetto ai rincari sono Portogallo e Spagna. Quel modello è utile da studiare ma difficile da replicare in Italia, senza l'Unione europea. Appunti per i partiti in campagna elettorale

Introdurre un price cap per limitare i prezzi fuori controllo del gas – che sfiora da due giorni i 300 euro MWh – è difficile tanto a dirsi quanto a farsi. Soprattutto, dietro alla generica indicazione di fissare un tetto per contenere i rincari in bolletta ci sono diversi meccanismi che finora non hanno chiarito né Bruxelles né i partiti che in questa campagna elettorale rilanciano l’idea. Sono gli operatori che devono vendere il metano a un prezzo amministrato ai clienti finali – e in tal caso chi compensa la differenza e con quali coperture? – oppure sono i fornitori come Gazprom che devono vendere sotto una certa soglia?