Cosa rischia l'Italia senza il governo Draghi? Un dossier di Cna

Le crisi di governo risultano quasi sempre poco comprensibili agli occhi dell’opinione pubblica ma quella deflagrata l’altro giorno a causa, ufficialmente, di un termovalorizzatore sarebbe ai primi posti di una immaginaria classifica. La difficoltà a leggere la crisi è nell’eccezionalità della fase storica che stiamo vivendo. Per il rispetto nei confronti dell’autonomia del Parlamento, non spetta a una organizzazione di rappresentanza indicare formule politiche o dettare il timing per andare alle urne. Ma è nostro dovere ricordare l’agenda di impegni che il paese deve portare a compimento per offrire risposte ai cittadini, alle imprese e al mondo del lavoro. Non coltiviamo il culto della stabilità come valore fine a sé stesso, ma come requisito per realizzare ciò che è necessario e utile al Paese e con la preoccupazione che il fossato tra politica e opinione pubblica si allarghi ulteriormente indebolendo il tessuto democratico e minando la preziosa coesione sociale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE