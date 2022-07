I problemi di tempistica coinvolgono anche le opere finanziate dal Pnrr

Contrariamente a quanto è accaduto nei primi anni di questa legislatura, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza il problema della modernizzazione della pubblica amministrazione è stato affrontato nel suo insieme. Ne sono stati indicati gli aspetti centrali: il miglioramento della capacità decisionale, il rafforzamento dei processi di selezione, la “sburocratizzazione, per ridurre i costi e i tempi che attualmente gravano su imprese e cittadini”. Sono stati determinati obiettivi specifici. Sono stati fissati i termini per il loro conseguimento. A distanza di più di un anno dall’approvazione del Pnrr, alcuni obiettivi sono stati raggiunti, a livello normativo, com’è dimostrato dalla relazione predisposta dal sottosegretario Garofoli il mese scorso. Il ministro Brunetta ha aggiunto, a ragione, che per la prima volta la pubblica amministrazione non è inclusa tra gli aspetti censurati dalla Commissione nelle consuete raccomandazioni di giugno.

