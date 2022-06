Monopoli mascherati da diritti acquisiti. Appunti per l'antitrust del futuro

L’Italia non è un paese per la concorrenza e questo è noto. Ma chiedere il golden power per gli stabilimenti balneari come è stato fatto in parlamento, supera i limiti del buon senso non solo della buona politica. D’accordo, è la variante nazional-populista di una tendenza più ampia: prima la crisi della globalizzazione, poi la pandemia e ora la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, hanno esasperato ovunque una spinta al protezionismo che ha intaccato i pilastri sui quali si regge “il gioco dello scambio” come lo ha chiamato Fernand Braudel (così non diciamo libero mercato e sfuggiamo alla lapidazione su pubblica piazza).

