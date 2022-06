La Bce deve rispondere al rialzo dei prezzi energetici

Molti commentatori definiscono la fiammata inflazionistica in corso in Europa come inflazione importata. Intendendo un’inflazione che origina dal lato dei costi di energia e materie prime e non da pressioni della domanda aggregata. Come tale, inflazione che andrebbe ignorata. Qualsiasi intervento restrittivo della Bce, si dice, avrebbe effetti sulla spesa per consumi e investimenti e non sul prezzo del gas o sui costi di trasporto. Perché dunque pagare il costo di un’economia che rallenta? Alzare i tassi sarebbe controproducente.

