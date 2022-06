Un debito comune europeo è la soluzione ai guai italiani? Qualche dubbio

Il messaggio politico di proposte come quella messa in campo dalla Banca d'Italia è che il percorso che l'Italia deve fare per rendere sostenibile la propria finanza pubblica non cambia di un millimetro

Nei mesi scorsi, la Commissione Europea ha raccolto contributi di istituzioni e centri di ricerca su come riformare a governance europea. Quasi tutte le proposte arrivate dall’Italia, compresa quella che ha avuto la sponsorizzazione del governo, contenevano idee per mettere in comune o cancellare almeno una parte dei debiti in essere. Ora il tema è divenuto meno urgente perché, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, le regole di bilancio sono state sospese per un altro anno, fino alla fine del 2023. Tuttavia la discussione continua e ad essa Ignazio Visco, nelle sue considerazioni finali, ha dato il contributo della Banca d’Italia. Su questa questione è utile dire alcune cose.