I nostri guai non vengono dalla guerra. Visco tra ottimismo e sveglie ai politici (e al governo)

Non è stata una mattinata semplice, quella di ieri, per i professionisti del catastrofismo. Prima, arrivano i dati dell’Istat, che certificano una crescita dell’Italia nel primo trimestre dell’anno superiore al previsto, più 0,1 per cento contro una stima precedente del trimestre pari a meno 0,2 per cento. Poi arrivano le considerazioni finali del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, che offrono, come dice a fine giornata il numero uno di Intesa Sanpaolo Carlo Messina in un corridoio al primo piano di Palazzo Koch a Roma, “buone ragioni per non essere pessimisti sul futuro”. Ignazio Visco, nel corso della sua relazione, ha messo insieme tutto ciò che può permetterci di osservare il futuro con un moderato ottimismo. Ha detto che la crescita dei prezzi si manterrà elevata per tutto l’anno, ma che nel 2023 fletterà “in modo deciso”. Ha rassicurato sul fatto che “le condizioni di finanziamento dell’economia resteranno comunque favorevoli”. Ha detto che, sebbene il deficit energetico sia raddoppiato, nel 2021 il saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti è rimasto largamente positivo, “contribuendo a rafforzare la posizione creditoria verso l’estero”.

