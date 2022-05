Risiko bancario verso il risparmio gestito. Scene dal mondo nuovo

Negli ultimi tempi è sembrato che il risiko bancario abbia perso smalto, ma non è così, ha solo cambiato pelle. Se finora sono state situazioni di crisi e la spinta al consolidamento (da parte soprattutto dei regolatori europei) a stimolare acquisizioni e fusioni (poche, per la verità), in futuro l’assetto del credito in Italia sarà determinato soprattutto dalla capacità degli istituti di espandersi e integrarsi con i settori del risparmio gestito e della bancassicurazione. E’ qui, infatti, che si concentrano le maggiori possibilità di fare profitti rispetto all’attività bancaria tradizionale. E poi la temuta ondata di npl post pandemia, che faceva pensare alle aggregazioni come all’unica strada per preservare la solidità patrimoniale, non si è per ora manifestata, mentre sia la normalizzazione della politica monetaria sia il Pnrr dovrebbero giocare a favore della tenuta del sistema bancario italiano, esposto in misura ridotta alla crisi ucraina.

